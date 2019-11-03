Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей пригласили принять участие в «Осеннем марафоне»

934
0 Оставить комментарий

Москвичей пригласили принять участие в «Осеннем марафоне»

Москва, 3 ноября. Создатели проекта «Активный гражданин» пригласили москвичей присоединиться к акции «Осенний марафон», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи пройдут три условные дистанции «Спринт», «Полумарафон» и «Марафон», приняв участие в десяти голосованиях до 30 ноября. Каждый участник получит гарантированный подарок. 

Горожанам предложили билеты в кино, на ледовый каток, детские новогодние шоу и другие интересные подарки, пишет РИАМО.

В течение лета на сайте «Активного гражданина» состоялось несколько крупных голосований. В том числе за лучший парк, лучшую концертную и фестивальную программу.

Москвичам также предлагали выбрать имя для детеныша альпака, который родился на территории ВДНХ,

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров