Москвичей пригласили принять участие в «Осеннем марафоне»

Москва, 3 ноября. Создатели проекта «Активный гражданин» пригласили москвичей присоединиться к акции «Осенний марафон», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи пройдут три условные дистанции «Спринт», «Полумарафон» и «Марафон», приняв участие в десяти голосованиях до 30 ноября. Каждый участник получит гарантированный подарок.

Горожанам предложили билеты в кино, на ледовый каток, детские новогодние шоу и другие интересные подарки, пишет РИАМО.

В течение лета на сайте «Активного гражданина» состоялось несколько крупных голосований. В том числе за лучший парк, лучшую концертную и фестивальную программу.

Москвичам также предлагали выбрать имя для детеныша альпака, который родился на территории ВДНХ,