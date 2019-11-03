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Маршрут к Дню народного единства появился на портале «Узнай Москву»

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Маршрут к Дню народного единства появился на портале «Узнай Москву»

Москва, 3 ноября. Новый маршрут к Дню народного единства появился на портале «Узнай Москву», говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Благодаря новому маршруту москвичи узнают, где проходило историческое сражение и какая святыня помогла русским освободить Кремль.

Маршрут протяженностью 6 км состоит из девяти пунктов, они обозначены на интерактивной карте. Продолжительность пешей прогулки всего около часа, пишет РИАМО.

День народного единства является государственным праздником с 2005 года. Его отмечают во всех городах России масштабной концертной программой, спортивными и образовательными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» подготовили программу к Дню народного единства. 

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