Участники «Московского долголетия» отметят День народного единства

Москва, 3 ноября. Для участников проекта «Московское долголетие» организовали праздничную программу в честь Дня народного единства, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут с 4 по 7 ноября в разных районах столицы. В Новогиреево в 12.00 состоится концерт, участники которого споют песни народов мира, пишет РИАМО.

В Рязанском районе выступит хор народной песни «Расцвет». В Красносельском районе хор «Пой, душа» исполнит патриотические песни. В Ломоносовском районе в День народного единства откроется выставка работ москвичей старшего поколения.

День народного единства является государственным праздником, он появился в России в 2005 году. Ежегодно 4 ноября во всех городах страны проходят концерты, спортивные и культурные мероприятия, посвященные народам РФ.

В прошлом году День народного единства москвичи отпраздновали на Поклонной горе.