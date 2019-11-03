Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Маршруты нескольких автобусов изменятся в Москве в связи с праздниками

50
0 Оставить комментарий

Маршруты нескольких автобусов изменятся в Москве в связи с праздниками

Москва, 3 ноября. Несколько автобусов изменят маршрут в связи с празднованием Дня народного единства и маршем 7 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

4 ноября в выставочном зале «Манеж» откроется форум «Православная Русь — к Дню народного единства». С 06.00 до окончания мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 будут проезжать мимо остановки «Метро «Библиотека имени Ленина».

В этот же день в районе Марьино начнется подготовка к шествию 7 ноября. Изменения касаются автобусов №10, №30, №625, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в четырех столичных округах изменились маршруты наземного транспорта. Изменения будут действовать до 4 ноября. 

На железнодорожной станции «Красный строитель» в Москве начали менять покрытие платформы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров