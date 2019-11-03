Покрытие платформ начали менять на станции «Красный строитель» в Москве

Москва, 3 ноября. Рабочие начали менять покрытия платформ на станции «Красный строитель» МЖД, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Станция войдет в состав Московского центрального диаметра (МЦД). Начальник дирекции МЦД Андрей Акимов отметил, что к запуску центральных диаметров готовится транспортная инфраструктура.

На станции установят стелы экстренного вызова, лавочки и урны, добавил чиновник. На некоторых станциях МЦД оборудуют кассы для маломобильных москвичей.

Столичные власти планируют, что первые диаметры запустят до конца 2019 года. Как отмечает РИАМО, общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября переименовали остановки наземного транспорта, которые находятся рядом с двумя первыми центральными диаметрами.

Безопасность пассажиров МЦД поможет обеспечит интеллектуальная система контроля состояния здоровья машинистов. Специальные браслеты будут считывать биологические показатели машиниста.