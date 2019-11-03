Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Более 20 миллионов рублей украли из квартиры московского топ-менеджера

60
0 Оставить комментарий

Более 20 миллионов рублей украли из квартиры московского топ-менеджера

Москва, 3 ноября. Неизвестный украл более 22 млн рублей из квартиры московского топ-менеджера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел утром 2 ноября на Маршала Рокоссовского. Мужчина 1993 года рождения сразу обратился в полицию, как только заметил пропажу крупной суммы денег.

Правоохранители осмотрели место преступления, возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленник разыскивается полицией, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный похитил из дорогой иномарки более 30 тысяч долларов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров