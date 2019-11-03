Москвича зажало между платформой и электричкой на станции «Тушино»

Москва, 3 ноября. Пассажира зажало между электричкой и платформой станции «Тушино» Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе железной дороги.

Инцидент произошел около 22.30 2 ноября. По предварительным данным, мужчина пытался залезть на платформу перед прибывающим электропоездом. В результате пешехода зажало между платформой и электричкой, пишет РИАМО.

На место происшествия вызвали спасателей. Как отмечает АГН «Москва», 36-летний мужчина выжил. Его доставили в местную больницу. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее сообщалось, что в Москве электропоезд насмерть сбил двух человек. Пешеходы погибли на станции «Яуза».