Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Москвича зажало между платформой и электричкой на станции «Тушино»

52
0 Оставить комментарий

Москвича зажало между платформой и электричкой на станции «Тушино»

Москва, 3 ноября. Пассажира зажало между электричкой и платформой станции «Тушино» Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе железной дороги.

Инцидент произошел около 22.30 2 ноября. По предварительным данным, мужчина пытался залезть на платформу перед прибывающим электропоездом. В результате пешехода зажало между платформой и электричкой, пишет РИАМО.

На место происшествия вызвали спасателей. Как отмечает АГН «Москва», 36-летний мужчина выжил. Его доставили в местную больницу. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее сообщалось, что в Москве электропоезд насмерть сбил двух человек. Пешеходы погибли на станции «Яуза».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров