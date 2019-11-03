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Синоптики предупредили москвичей о дожде и низком атмосферном давлении

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Синоптики предупредили москвичей о дожде и низком атмосферном давлении

Москва, 3 ноября. Облачная погода и дождь ожидаются в московском регионе в воскресенье, пишут «Метеоновости».

Атмосферное давление понизится до 743 мм ртутного столба. На погоду в столичном регионе влияет передняя часть циклона. 

Температура воздуха в Москве составит 4 градуса тепла, в Московской области воздух прогреется до 5 градусов тепла. Ветер подует со скоростью до 14 градусов тепла.

Перемена погоды может отразиться на самочувствии метеозависимых москвичей, пишет РИАМО. 

Ранее московский врач предупредил о последствиях аномального тепла в ноябре.

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