Синоптики предупредили москвичей о дожде и низком атмосферном давлении

Москва, 3 ноября. Облачная погода и дождь ожидаются в московском регионе в воскресенье, пишут «Метеоновости».

Атмосферное давление понизится до 743 мм ртутного столба. На погоду в столичном регионе влияет передняя часть циклона.

Температура воздуха в Москве составит 4 градуса тепла, в Московской области воздух прогреется до 5 градусов тепла. Ветер подует со скоростью до 14 градусов тепла.

Перемена погоды может отразиться на самочувствии метеозависимых москвичей, пишет РИАМО.

Ранее московский врач предупредил о последствиях аномального тепла в ноябре.