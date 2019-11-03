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Маршруты наземного транспорта изменились в четырех округах Москвы

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Маршруты наземного транспорта изменились в четырех округах Москвы

Москва, 3 ноября. В четырех столичных округах изменились маршруты наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения затронут северо-восточный и восточный округа Москвы. Речь идет о переносе остановки «Метро «Семеновская» к дому №30 по Измайловской улице.

Автобусы №2 будут заезжать на трамвайное кольцо рядом со станцией метро «Семеновская». До 4 ноября трамваи не будут ходить по проспекту Буденного и по 16-й Парковой улице. Вместо них будут курсировать автобусы.

С 5 ноября трамваи не будут заезжать на кольцо у метро «Семеновская», пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли Каховскую линию метро. После модернизации она откроется в составе Большой кольцевой линии (БКЛ).

По данным столичном мэрии, в этом году строители построили 37 км тоннелей для метрополитена. Этот показатель стал рекордным за последние годы.

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