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Врач предупредил о последствиях аномального тепла в ноябре

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Врач предупредил о последствия аномального тепла в ноябре

Москва, 3 ноября. Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал, как аномальное тепло в ноябре отразится на самочувствии жителей Центральной России.

Эксперт пояснил, что изменение температурного режима влияет на атмосферное давление. Перепады давления отражаются на организме человека.

Меняется скорость кровотока, артериальное давление, поэтому многие метеочувствительные россияне могут почувствовать недомогание. В зависимости от иммунитета реакция может проявляться в головных болях, неприятных ощущениях в области груди, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Лившина, некоторые россияне могут почувствовать тяжесть в ногах и общую слабость. Перепады давления провоцируют ухудшение зрения.

В группе риска обычно находятся пожилые люди и те, у кого диагностированы хронические заболевания. Врач порекомендовал им правильное питание, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Многим поможет хороший сон и обильное питье.

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