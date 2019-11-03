МЧС ликвидировало открытое горение на складе в подмосковном Жуковском

Москва, 3 ноября. Сотрудники пожарной службы нейтрализовали открытое горение на складе, расположенном в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

«В 08.15 (по московскому времени) — ликвидация открытого горения на площади 1750 квадратных метров», — сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее сообщалось о площади возгорания в 3,5 тыс. квадратных метров. Отмечалось, что на складе хранились товары одного из онлайн-магазинов, но не уточнялось, какого именно.

Сигнал о возгорании склада на Кооперативной улице в Жуковском поступил на пульт пожарных в 04.14. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения огня на соседние склады. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В результате произошедшего жертв и пострадавших нет.

Накануне в жилой многоэтажке в Сыктывкаре вспыхнул пожар. Сообщалось, что огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах уточнял, что причинами сильного пожара в многоквартирном доме в Сыктывкаре, согласно предварительным данным, могли стать неисправная проводка и неаккуратное обращение с огнем.