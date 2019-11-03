Смертельное ДТП произошло в поселке Шишкин Лес в Новой Москве

Москва, 3 ноября. Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и вылетел в кювет. инцидент произошел в 22.15.

«В Новой Москве на территории поселка Шишкин лес в произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2121 «Нива», не справился с управлением, после чего слетел в кювет», — цитирует ТАСС источник в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка выжила после двух аварий в Кировской области. В первом инциденте погибли родители ребенка. Девочку отправили в больницу в карете «скорой помощи». Однако и «скорая» угодила в ДТП. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняет Газета.ru.

Также накануне стало известно, что в Самарской области перевернулся автобус со школьниками.

«Сегодня вечером у Елховки произошло ДТП с участием детей», — сказал губернатор региона.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщала RT.