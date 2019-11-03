Москве введен спецплан по поимке убийцы Эльджаркиева

Москва, 3 ноября. Представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что в столице ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Эльдажркиев был убит в воскресенье на улице Академика Анохина в российской столице. Как сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах, жертвой преступника стал также его брат.

«Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, вероятный убийца передвигался на черной иномарке Volkswagen или BMW. Полицейские изучают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы отследить маршрут передвижения автомобиля.

На месте преступления работают следователи и криминалисты, опрашиваются очевидцы случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Покушение на Эльджаркиева стало уже вторым в текущем году. В январе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился руководитель центра «Э» по Ингушетии. Тогда он сам не пострадал, ранения получили трое человек, находившихся с ним в машине, один из них позже скончался в больнице.

Как пишет «Газета.ру», правоохранители склоняются к версии, что убийство Эльджаркиева имеет признаки заказного, преступник заранее знал маршрут передвижения жертвы.