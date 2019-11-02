МЧС экстренно предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие сутки

Москва, 2 ноября. Сильный ветер ожидается в Москве на протяжении суток. Об этом сообщает столичное управление МЧС России. Ветер усилится около 23 часов 2 ноября. Непогода продлится почти сутки.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 23 часов 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12–17 метров в секунду», — указывается в публикации.

В ведомстве рекомендовали жителям столицы парковать машины подальше от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные конструкции и не прятаться под деревьями.

Ранее стало известно о похолодании в Москве. В конце октября синоптики прогнозировали выпадение первого снега, напоминает Газета.ru.

Также сообщалось, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил готовность к зимнему сезону снегоуборочной техники.