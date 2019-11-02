Неизвестный расстрелял двух мужчин во дворе московской многоэтажки

Москва, 2 ноября. Неизвестный мужчина совершил двойное убийство во дворе одной из столичных многоэтажек. Об этом сообщает источник Народных новостей.

Инцидент произошел около 19.00 на западе Москвы. Двое мужчин вышли из салона Mercedes, чтобы покурить. Их друг остался в машине.

«В этот момент к ним подбежал мужчина в красно-черной крутке. Преступник выстрелил в жертв, они погибли на месте. Есть свидетели, — сообщил собеседник издания.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов общаются с оставшимся в живых мужчиной, а также устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщают очевидцы, злоумышленник подъехал к месту преступления на автомобиле. При этом показания о марке автомобиля и числе подельников убийцы разнятся между собой.