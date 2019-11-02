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Синоптики сообщили о рекордном потеплении в Москве

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Синоптики сообщили о рекордном потеплении в Москве

Москва, 2 ноября. Теплая погода вернулась в Москву в выходные, температура воздуха продолжит повышаться и на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, теплый воздух в Москву и Подмосковье принес антициклон, он будет определять погоду в столице до конца недели. Ожидается, что в субботу температура воздуха составит +2 …+4 градусов.

В последующие дни диктовать погоду в столице будет глубокий атлантический циклон, Москва и область окажутся под его самой теплой частью. Однако циклон отметится осадками. При этом к 5 ноября ожидается рекордное потепление.

«Пятого числа температура воздуха в столичном регионе повысится практически до рекордных значений от +7 до +12 градусов», ― рассказала метеоролог в комментарии телеканалу «360».

Вторник и среда на следующей неделе могут стать самыми теплыми днями месяца. Однако после погода перейдет на зимний лад.

Ранее синоптик рассказал, что россиян ждет «розовая» зима. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в столице столбик термометра опускается ниже нуля только в конце первой декады ноября.

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