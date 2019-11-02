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Москвичам пообещали субтропическое тепло на следующей неделе

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Москвичам пообещали субтропическое тепло на следующей неделе

Москва, 2 ноября. Субтропическое тепло ворвется в Москву на следующей неделе, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице и Московской области в субботу будет тепло, облачная погода практически без осадков. При этом потепление в столичном регионе будет лишь усиливаться, подчеркнул Тишковец.

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей центральной России на следующей неделе», — отметил синоптик в беседе со «Звездой».

Днем воздух прогреется в Москве до 13 градусов, ночью температура будет варьироваться от +3 до +8 градусов, указал Тишковец. Он отметил, что для ноября это чрезвычайно высокие показатели.

При этом, как утверждает синоптик, в город придут небольшие дожди, «от первой атаки зимы не останется и следа».  

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Источник: Звезда
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