Жители Подмосковья нуждаются в «дублере» Щелковского шоссе

Москва, 1 ноября. Жители Московской области, космонавты и обитатели парка «Лосиный остров» нуждаются в дублере Щелковского шоссе.

Подмосковные водители в общей сложности тратят на пробки на Щелковском шоссе 43 дня своей жизни. Строительство «дублера» на этом участке необходимо для жителей региона, однако против такой инициативы выступают экоактивисты.

За последние полвека население подмосковных городов увеличилось в несколько десятков раз, и все они в основном передвигаются по Щелковскому шоссе, пропускная способность которого уже не соответствует потребностям.

Дорога ведет также в Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов. Накануне космонавты сообщили, что подписали петицию с просьбой построить «дублера» из-за постоянных пробок на Щелковском шоссе. Космонавт Антон Шкаплеров даже пошутил, сказав, что он «провел 533 дня в невесомости и два года в пробках на Щелчке».

Проблема заключается в том, что для создания новой трассы необходимо взять часть территории «Лосиного острова», который находится на границе с дорогой. В обмен региональные власти пообещали отдать парку две тысячи гектаров земли, что увеличит территорию зеленой зоны в 15 раз. Активисты полагают, что новая трасса испортит жизнь животным и ухудшит экологию.

Директор Центра экологических экспертиз Наталья Сотнева отметила, что противники строительства трассы не пытаются разобраться в проблеме, но активно спекулируют на ней. По ее словам, экоактивистов не волнуют страдания местных жителей, которые часами стоят в пробках на Щелковском шоссе.

«Мы считаем, что никакого экстраординарного экологического взрыва не произойдет по той простой причине, что Щелковскому шоссе больше 20 лет и все страшные последствия для экологии уже произошли», — приводит телеканал «360» слова специалиста.

Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков убежден, что прокладка «дублера» по краю парка не причинит вреда экологии.