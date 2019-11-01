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Появилось видео крупного пожара в жилой многоэтажке в центре Москвы

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Появилось видео крупного пожара в жилой многоэтажке в центре Москвы

Москва, 1 ноября. Бригада огнеборцев тушит крупный пожар в многоэтажке, расположенной в центре Москвы, спасено четыре человека, сообщил Федеральному агентству новостей источник. В распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия. 

Получив сообщение о возгорании в квартире жилого дома по адресу Большая Сухаревская 16/18, сотрудники пожарно-спасательной службы оперативно выехали на место происшествия. Сотрудники МЧС присвоили пожару третий ранг.

«На данный момент спасено 4 человека. Медики осматривают их на предмет отравления угарным газом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, произошло частичное обрушение шахты лифта. По предварительным данным, там никого не было.

Согласно сообщению ГУ МЧС РФ по Москве, возгорание произошло в квартире на втором этаже восьмиэтажного дома.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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