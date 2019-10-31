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Воробьев пообещал до конца года открыть в Подмосковье семь дорог

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Воробьев пообещал до конца года открыть в Подмосковье семь дорог

Москва, 31 октября. Семь дорог сдадут в эксплуатацию в Подмосковье до конца года, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковные власти проводят большую работу по улучшению транспортной инфраструктуры, отметил Воробьев. Движение запустят на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске.

До 15 ноября откроется мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада. А в декабре введут в эксплуатацию пешеходный переход около ЖК «Весенний» и дорога на улице 43-й Армии в Подольске.

Зенинское шоссе в Люберцах запустят после реконструкции, передает «360». По словам Воробьева, в Подмосковье также активно развивается строительство жилой недвижимости. 

В 2019 году выдадут 19 тысяч ключей от новых квартиры, в 2020 году планируется заселение в новые квартиры 10 тысяч человек.

«У нас выделен целый блок в министерстве строительного комплекса, который занимается персонально каждым объектом», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев провел совещание с членами правительства, на котором обсудил готовность региона к зиме.

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