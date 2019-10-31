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Жилье для москвичей пообещали сделать доступнее

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Жилье для москвичей пообещали сделать доступнее

Москва, 31 октября. Власти Москвы планируют принять меры, направленные на повышение доступности жилья. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Стоимость жилья в Москве не должна расти выше уровня инфляции. Он отметил, что качество жилья за последнее десятилетие значительно улучшилось.

Хуснуллин добавил, что «возвращение» москвичей из Подмосковья снимает нагрузку с дорожной сети между столицей и областью. По этим дорогам ежедневно ездят на работу около 1,5 млн человек, отмечает ТАСС.

По данным столичных властей, городским транспортом ежедневно передвигаются около 12 млн человек. Напомним, что с августа 2017 года в Москве реализуется программа обновления жилого фонда (реновация).

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы построят детские сады, школы и поликлиники в рамках программы реновации.

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