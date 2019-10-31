Путешественник из Подмосковья проехал более 60 стран на советском автомобиле

Москва, 31 октября. Житель подмосковного города Чехов Александр Холодный совершил двухлетнее кругосветное путешествие на советском автомобиле.

Путешественник преодолел сотни тысяч километров и побывал в 61 стране мира. По словам Александра, его «буханка» была подержанной. Он установил газовый баллон, чтобы сэкономить на топливе.

«Дополнительно установлен кондиционер, чтобы не умереть от жары в Африке», — добавил Холодный, его слова передает «360».

По словам путешественника, труднее всего ему пришлось именно на черном континтенте. Там не хватало воды, в антисанитарных условиях было тяжело находиться. Его спасли продукты из дома — макароны, тушенка, питьевая вода.

Зато в Африке было много интересных попутчиков, признался Холодный. Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в следующем году путешественник хочет отправиться в новую поездку, но на этот раз уже всей семьей.

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