Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путешественник из Подмосковья проехал более 60 стран на советском автомобиле

1 754
0 Оставить комментарий

Путешественник из Подмосковья проехал более 60 стран на советском автомобиле

Москва, 31 октября. Житель подмосковного города Чехов Александр Холодный совершил двухлетнее кругосветное путешествие на советском автомобиле.

Путешественник преодолел сотни тысяч километров и побывал в 61 стране мира. По словам Александра, его «буханка» была подержанной. Он установил газовый баллон, чтобы сэкономить на топливе.

«Дополнительно установлен кондиционер, чтобы не умереть от жары в Африке», — добавил Холодный, его слова передает «360».

По словам путешественника, труднее всего ему пришлось именно на черном континтенте. Там не хватало воды, в антисанитарных условиях было тяжело находиться. Его спасли продукты из дома — макароны, тушенка, питьевая вода.

Зато в Африке было много интересных попутчиков, признался Холодный. Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в следующем году путешественник хочет отправиться в новую поездку, но на этот раз уже всей семьей.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга идет пешком в Индию. Спортсмен идет по маршруту русского путешественника Афанасия Никитина.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров