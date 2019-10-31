Москва, 31 октября. Рекордный урожай картофеля собрали в Московской области, сообщили в пресс-службе областного Минсельхозпрода.

Благодаря теплой сухой погоде в Подмосковье собрали большой урожай. По словам главы профильного министерства Андрея Разина, урожай 2019 года на 18% больше прошлогодних показателей.

«Валовый сбор составил 428 тысяч тонн картофеля. Но мы планируем дойти до 434 тысяч тонн», — сказал Разин, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году в регионе собрали около 24,5 тысяч тонн моркови, что на 54% больше урожая 2018 года Министр напомнил, что Московская область является первым регионом Центрального федерального округа по выращиванию овощей в открытом грунте.

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что ожидают рекордный урожай овощей в теплицах до 1,4 млн тонн. Этот показатель на 40% больше урожая прошлого года.

Эксперты определили, что больше всех овощей и фруктов употребляли в 2018 году жители Кабардино-Балкарии. Меньше всего фруктов ели на Чукотке (до 12 кг в год).