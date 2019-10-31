Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Рекордный урожай картофеля собрали в Московской области

31
0 Оставить комментарий

Рекордный урожай картофеля собрали в Московской области

Москва, 31 октября. Рекордный урожай картофеля собрали в Московской области, сообщили в пресс-службе областного Минсельхозпрода.

Благодаря теплой сухой погоде в Подмосковье собрали большой урожай. По словам главы профильного министерства Андрея Разина, урожай 2019 года на 18% больше прошлогодних показателей.

«Валовый сбор составил 428 тысяч тонн картофеля. Но мы планируем дойти до 434 тысяч тонн», — сказал Разин, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году в регионе собрали около 24,5 тысяч тонн моркови, что на 54% больше урожая 2018 года Министр напомнил, что Московская область является первым регионом Центрального федерального округа по выращиванию овощей в открытом грунте. 

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что ожидают рекордный урожай овощей в теплицах до 1,4 млн тонн. Этот показатель на 40% больше урожая прошлого года.

Эксперты определили, что больше всех овощей и фруктов употребляли в 2018 году жители Кабардино-Балкарии. Меньше всего фруктов ели на Чукотке (до 12 кг в год).

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров