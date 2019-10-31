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Более 60 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году

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Более 60 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году

Москва, 31 октября. Более 60 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Московской области с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищной политики.

В Красногорске сдали 11 объектов общей площадью 52 тысячи квадратных метров. На втором месте Мытищи, там ввели в эксплуатацию семь объектов общей площадью 36 тысяч квадратных метров, пишет РИАМО.

Как рассказала глава профильного ведомства Ирина Федотова, в Подмосковье появились новые школы, центр дополнительного образования, медицинские учреждения, спорткомплексы. 

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание по вопросам подготовки к зиме. Он поручил проверить состояние всей снегоуборчной техники.

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