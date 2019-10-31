«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе М-11

Москва, 31 октября. «Автодор» назвал новые тарифы на проезд по трассе М-11, которые вступят в силу с 1 ноября.

Дорогу между Москвой и Петербургом полностью введут в эксплуатацию до конца ноября. Как отметили в ведомстве, тарифная сетка меняется только для легковушек и мотоциклов в зависимости от дня недели и времени суток.

По будням проезд по всей трассе стоит 1820 рублей, цена с транспондером составит 1331 рубль. На выходных стоимость проезда составит 2020 рублей и 1494 рубля по транспондеру. Ночной тариф на 20% дешевле.

Тарифы не распространяются на участок от Москвы до «Шереметьево», пишет АГН «Москва». Как отмечает РИАМО, интенсивность движения по М-11 увеличится в два раза по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Петербурга в в Москву. По подсчетам РЖД стоимость участка составит 1,59 трлн рублей.