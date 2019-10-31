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Четыре станции построят на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве

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Четыре станции построят на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве

Москва, 31 октября. На Люблинско-Дмитровской линии появятся станции метро «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово», «Физтех» и «Южный порт». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что строятся сразу четыре станции. Активные строительные работы начнутся в 2021 году, завершить проект планируется до конца 2023 года.

На салатовой ветке метро 23 станции, к 2024 году их число увеличится до 27, пишет «Вечерняя Москва». По словам Бочкарева, после ввода БКЛ и станции «Суворовская» Кольцевой линии число пересадок на Люблинско-Дмитровской линии увеличится до десяти.

Московские строители в 2019 году поставили рекорд, проложив 37 км тоннелей метро.

Ранее сообщалось, что Каховскую линию метро Москвы закрыли 26 октября. Ее обновят и откроют после модернизации в составе Большой кольцевой линии.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что БКЛ после ввода разгрузит центральные станции метро на 15 процентов.

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