Драка клиентов шиномонтажа в Подмосковье закончилась стрельбой

Москва, 31 октября. Клиенты шиномонтажа устроили драку в подмосковном Красногорске, сообщил источник в правоохранительных органах.

Несколько мужчин приехали на СТО, чтобы заменить резину на зимнюю. В связи с похолоданием и гололедицей на дорогах в шиномонтаже образовалась очередь.

Один из автомобилистов хотел получить услугу вне очереди, после чего разгорелся скандал. Четверым мужчинам не удалось договориться, завязалась драка.

Один из них достал биту, он ударил оппонента по голове, передает «360». В этот момент еще один водитель достал травматический пистолет и трижды выстрелил в агрессора.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи диагностировали травмы у всех участников драки. Одного пострадавшего госпитализировали с переломом черепа. Полиция задержала нападавшего с битой, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ученик открыл стрельбу в школе на севере Москвы. Он использовал травматический пистолет своего отца.