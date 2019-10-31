Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей предупредили об ураганном ветре 3 ноября

387
0 Оставить комментарий

Москвичей предупредили об ураганном ветре 3 ноября

Москва, 31 октября. Потепление вернется в Москву на выходных. Ожидаются дожди и порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре России.

3 ноября воздух прогреется до 5 градусов тепла, в День народного единства потеплеет до 9 градусов. В некоторых районах скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, пишет РИАМО.

5 ноября температура воздуха в Москве составит 10 градусов тепла. Синоптики прогнозируют аномальное тепло для начала ноября.

Ранее сообщалось, что в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Автомобилистов попросили быть внимательными во время вождения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров