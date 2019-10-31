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Синоптики пообещали москвичам аномально теплую погоду 5 ноября

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Синоптики пообещали москвичам аномально теплую погоду 5 ноября

Москва, 31 октября. Тепло вернется в столичный регион 5 ноября, воздух прогреется до 10 градусов, пишут «Метеоновости».

Последние дни октября оказались очень холодными. 31 октября в Москве установилась морозная погода, на дорогах гололедица.

Среднесуточная температура последних двух дней соответствует второй декаде декабря. Однако сразу после Дня народного единства в Москву вернется тепло.

Синоптики ожидают рекордные показатели. Такую теплую погоду зафиксировали в последний раз в 2013 и в 1922 годах, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что до вечера 1 ноября в столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности.

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