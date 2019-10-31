Тренинги по бизнесу проведут для москвичей в центре «Моя карьера»

Москва, 31 октября. Фестиваль деловых игр «Дело моей мечты: работа или бизнес» пройдет 7 ноября в столичном центре «Моя карьера». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам расскажут, как открыть свое дело и управлять финансами. По словам директора центра Ирины Швец, обучение проходит в формате настольных игр.

Взрослым людям проще анализировать свои ошибки, которые они допустили во время игры. Программу разделили на три блока: для молодых мам, людей старшего поколения и работодателей, пишет издание «Вечерняя Москва».

С 27 октября в столице стартовали образовательные «Бизнес-уикенды» для школьников и студентов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 24 ноября состоится масштабный форум для предпринимателей «Мой бизнес», в котором примут участие международные и российские эксперты.