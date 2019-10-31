Остановки наземного транспорта возле МЦД переименуют с 1 ноября

Москва, 31 октября. Остановки наземного транспорта рядом с двумя линиями Московских центральных диаметров (МЦД) переименуют с 1 ноября, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В рамках подготовки к запуску МЦД-1 и МЦД-2 переименуют 57 остановок автобусов, трамваев и электробусов, троллейбусов. В названия включат аббревиатуру МЦД, то есть остановка «Станция Бескудниково» будет называться «Станция МЦД Бескудниково».

Возле остановок МЦД проходит более 180 маршрутов городского транспорта. Ежедневно им пользуется более 1,1 млн пассажиров, пишет РИАМО.

Столичные власти сообщили, что запуск двух линий МЦД улучшит транспортную доступность 26 медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что благоустройство станции МЦД «Бескудниково» завершат до конца 2019 года.