Памятник ученому-ядерщику Доллежалю открыли в Москве

Москва, 31 октября. Памятник известному ученому-конструктору Николаю Доллежалю установили в столице, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Монумент появился в Красносельском районе Москвы перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института, где работал Доллежаль. Памятник представляет собой бронзовый бюст на гранитном постаменте, его высота равна четырем метрам.

Советский ученый внес большой вклад в развитие ядерной энергетики. Он создал несколько амтомных реакторов, которые использовались на производстве. Его разработки стали основой для ядерного щита СССР, пишет РИАМО.

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