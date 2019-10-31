Эксперт рассказал, когда закончится сбор осенних грибов в Подмосковье

Москва, 31 октября. Две недели осталось у жителей Московской области на сбор осенних грибов, рассказал кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Растущие на деревьях грибы будут встречаться до конца января, добавил миколог. По его словам, в лесах можно найти фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки.

«В некоторых районах еще можно собрать рыжики, маслята и лисички. С учетом погоды им осталась неделя, максимум две», — пояснил Вишневский, его цитирует РИАМО.

В январе на деревьях еще можно найти вешенки и зимние опята. Эксперт добавил, что филетовые рядовки считаются самыми поздними осенними грибами. Их можно найти в хвойных и смешанных лесах.

Рядовки обычно маринуют или жарят, предварительно хорошо протушив. Вишневский подчеркнул, что эти грибы нужно обязательно подвергать термической обработке, чтобы избавиться от опасного вещества гемолизина.

Ранее Роскачество распространило рекомендации о том, как отличить съедобный гриб от ядовитого. Самый простой способ — кинуть грибы в кастрюлю с кипящей водой и добавить очищенную луковицу. Если лук изменит свой цвет, станет фиолетовым, то грибы ядовитые.