Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт рассказал, когда закончится сбор осенних грибов в Подмосковье

442
0 Оставить комментарий

Эксперт рассказал, когда закончится сбор осенних грибов в Подмосковье

Москва, 31 октября. Две недели осталось у жителей Московской области на сбор осенних грибов, рассказал кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Растущие на деревьях грибы будут встречаться до конца января, добавил миколог. По его словам, в лесах можно найти фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки.

«В некоторых районах еще можно собрать рыжики, маслята и лисички. С учетом погоды им осталась неделя, максимум две», — пояснил Вишневский, его цитирует РИАМО.

В январе на деревьях еще можно найти вешенки и зимние опята. Эксперт добавил, что филетовые рядовки считаются самыми поздними осенними грибами. Их можно найти в хвойных и смешанных лесах.

Рядовки обычно маринуют или жарят, предварительно хорошо протушив. Вишневский подчеркнул, что эти грибы нужно обязательно подвергать термической обработке, чтобы избавиться от опасного вещества гемолизина.

Ранее Роскачество распространило рекомендации о том, как отличить съедобный гриб от ядовитого. Самый простой способ — кинуть грибы в кастрюлю с кипящей водой и добавить очищенную луковицу. Если лук изменит свой цвет, станет фиолетовым, то грибы ядовитые.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров