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Сосед-пенсионер в Подмосковье надругался в лифте над школьницей

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Сосед-пенсионер в Подмосковье надругался в лифте над школьницей

Москва, 31 октября. Пенсионер в Подмосковье неоднократно приставал к школьнице, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в Серпухове, в домогательствах подозревается 62-летний мужчина, живущий в одном доме с пострадавшей. По словам девочки, в мае он зашел вместе с ней в лифт и начал приставать.

Сосед надругался над ребенком, но девочка не стала рассказывать об этом родителям, пишет KP.Ru. Неприятная история повторилась несколько раз. Запуганная девочка в итоге все-таки решилась признаться маме.

Родственники ребенка написали заявление в полицию, ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали безработного мужчину, который развращал школьницу.

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