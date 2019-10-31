Сосед-пенсионер в Подмосковье надругался в лифте над школьницей

Москва, 31 октября. Пенсионер в Подмосковье неоднократно приставал к школьнице, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Серпухове, в домогательствах подозревается 62-летний мужчина, живущий в одном доме с пострадавшей. По словам девочки, в мае он зашел вместе с ней в лифт и начал приставать.

Сосед надругался над ребенком, но девочка не стала рассказывать об этом родителям, пишет KP.Ru. Неприятная история повторилась несколько раз. Запуганная девочка в итоге все-таки решилась признаться маме.

Родственники ребенка написали заявление в полицию, ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали безработного мужчину, который развращал школьницу.