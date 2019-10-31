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Маршрут для релаксации появился на ВДНХ в Москве

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Маршрут для релаксации появился на ВДНХ в Москве

Москва, 31 октября. Маршрут «Перезагрузка в городе» появился на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пеший маршрут разработали для релаксации и медитации. Москвичи могут хорошо отдохнуть и отвлечься от суеты, например, принять солнечную ванну.

Возле Третьего Каменского пруда находятся стационарные лежаки. Здесь слышны пение птиц и плеск воды.

Создатели парка отдыха организовали воздушную экологическую тропу. Это идеальное место для влюбленных, пишет РИАМО.

В «Москвариуме» проводят занятия по цветотерапии. Посетители могут полюбоваться на разноцветных рыбок и узнать об интересных психологических техниках, основанных на правильном дыхании.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ планируется построить большое колесо обозрения, из кабины которого можно будет увидеть всю Москву.

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