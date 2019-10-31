Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Московский зоопарк начал принимать летучих мышей на зимовку

507
0 Оставить комментарий

Московский зоопарк начал принимать летучих мышей на зимовку

Москва, 31 октября. Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка принимает летучих мышей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В центре летучих мышей откармливают, а затем помещают в холодильную камеру. На волю их отпускают с наступлением тепла в мае.

Москвичи уже принесли 25 особей позднего кожана. Это вид летучей мыши, которая обычно обитает в европейской части страны.

Как отмечает РИАМО, с 2017 года специалистам удалось спасти более трехсот рукокрылых. Среди них бурые ушаны, лесные нетопыри и двухцветные кожаны.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Московском зоопарке поселились три птицы, занесенные в Красную книгу. Это африканские страусы, которые прибыли на смену постаревшим птицам.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров