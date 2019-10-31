Московский зоопарк начал принимать летучих мышей на зимовку

Москва, 31 октября. Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка принимает летучих мышей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В центре летучих мышей откармливают, а затем помещают в холодильную камеру. На волю их отпускают с наступлением тепла в мае.

Москвичи уже принесли 25 особей позднего кожана. Это вид летучей мыши, которая обычно обитает в европейской части страны.

Как отмечает РИАМО, с 2017 года специалистам удалось спасти более трехсот рукокрылых. Среди них бурые ушаны, лесные нетопыри и двухцветные кожаны.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Московском зоопарке поселились три птицы, занесенные в Красную книгу. Это африканские страусы, которые прибыли на смену постаревшим птицам.