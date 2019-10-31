Финал туристического «Оскара» пройдет в Москве

Москва, 31 октября. Финал туристической премии World Travel Awards 2020 проведут в столице, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Москва готова к проведению любого мирового события. По словам Сергуниной, премия считается одной из самых престижных, пишет РИАМО.

Ее называют туристическим «Оскаром». В 2019 году финал пройдет 28 ноября в Маскате. Российская столица номинирована как лучшее направление для фестивального, событийного, спортивного туризма.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-50 экономически перспективных городов мира, среди которых Лондон, Стамбул и другие крупнейшие мегаполисы.