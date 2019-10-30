Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 30 октября. Загруженность столичных дорог оценивается в девять из десяти баллов, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Пробки».

Москва встала в пробках, крупные заторы зафиксировали на Садовом и Третьем транспортном кольце. Частично парализовано движение на МКАД и СЗХ, пишет РИАМО.

Автомобилисты сообщают о медленном движении на Ярославском, Алтуфьевском, Можайском, Ленинградском шоссе. С трудом можно проехать по проспектам Жукова, Вернадского и Андропова.

Ситуация на дорогах улучшится после 22.00. Водителей попросили отслеживать оперативную информацию о пробках.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москве будет облачная погода со снегом, на дорогах ожидается гололедица.