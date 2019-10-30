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Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Подмосковье

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Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Подмосковье

Москва, 30 октября. Крупное ДТП произошло в Шаховском районе Московской области, пять человек погибли. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла на 159-м километре трассы М9, столкнулись грузовой Mercedes и Kia Ceed. Легковушку после сильного удара вынесло на обочину.

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Подмосковье

Пять человек, которые находились в иномарке, погибли. Машина превратилась в искореженный кусок металла. На месте происшествия находятся экстренные службы.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и личности погибших. 

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Подмосковье

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