Более 42 тысяч знаков ГТО выдали жителям Подмосковья в 2019 году

Москва, 30 октября. Более 42 тысяч знаков ГТО выдали за девять месяцев 2019 года в Московской области, сообщили в региональном министерстве спорта.

Жители Подмосковья получили 14544 золотых, 16852 серебряных и 10779 бронзовых значков. Глава министерства Роман Терюшков отметил, что проведение спортивных мероприятий, посвященных выполнению нормативов ГТО, является примером популяризации здорового образа жизни.

«Строительство спортивной инфраструктуры – ключевой вопрос в доступности массового спорта», — сказал чиновник, его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Терюшков добавил, что нормы ГТО сдаются в Московской области ежегодно. Это повышает уровень физической подготовки населения и благоприятно отражается на продолжительности жизни местных жителей.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Щелково состоялся фестиваль ГТО. Более 500 человек приняли участие в спортивных мероприятиях.