Власти Подмосковья рассказали, почему Сигал купил дом в Одинцово

Москва, 30 октября. Голливудский актер и продюсер Стивен Сигал купил недвижимость в Московской области. Он стал владельцем большого дома в селе Усово.

Дом с несколькими спальнями и баней находится в Одинцовском районе. Его примерная стоимость — до 100 млн рублей. Покупка была совершена летом 2018 года, но журналистам о ней стало известно только сейчас.

Власти Одинцовского района прокомментировали соседство со звездой. По словам председателя совета депутатов городского округа Татьяны Одинцовой, местные жители очень рады, что Сигал выбрал именно этот район Подмосковья.

«Предположу, что ему понравились местная природа, достопримечательности и, конечно, наши люди», — сказала чиновница, ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Одинцовой, Сигал провел несколько мастер-классов по боевым искусствам для учеников гимназии имени Примакова. Она выразила надежду, что актер продолжит встречаться с воспитанниками подмосковных школ.

Ранее сообщалось, что Сигал встретился с семилетней жительницей Люберец, которая показала ему свои умения. Рекордсменка по подтягиванию среди девочек Ксения Лукина 15 раз подтянулась в присутствии актера.