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Суд определил, кто будет строить онкодиспансер в Севастополе

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Суд определил, кто будет строить онкодиспансер в Севастополе

Симферополь, 30 октября. Девятый арбитражный апелляционный суд решил, что московская компания «Сатурн» должна строить онкологический диспансер в Севастополе.

Строительство реализуется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2022 года. Постановление суда вступило в законную силу.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил ранее, что в случае положительного решения судебной инстации «Сатурн» выйдет на объект». Он добавил, что это работоспособная компания, у которой есть опыт строительства медицинских объектов.

Работы по строительству онкодиспансера должны были стартовать в 2017 году. Однако реализация проекта откладывалась из-за разрыва контракта с проектировщиком здания, проблем при прохождении госэкспертизы. 

Ранее сообщалось, что в Севастополе построят государственную ветеринарную клинику.  Ее планируют сдать в эксплуатацию зимой 2020 года. Стоимость проекта оценивается в 120 млн рублей.

 

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