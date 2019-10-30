Подросток открыл стрельбу в школе на севере Москвы

Москва, 30 октября. Школьник открыл стрельбу из травматического пистолета в учебном заведении на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 29 октября в Войковском районе. Полиции удалось задержали злоумышленника и изъять у него оружие, пишет РИАМО.

По данным ведомства, 14-летний мальчик принес с собой оружие и произвел выстрел внутри здания. Пистолет принадлежал отцу подростка.

Пострадавших нет, в отношении владельца орудия составили акт об административном правонарушении. Проводится доследственная проверка.

27 октября сотрудники ФСБ и полиции задержали в Московской области студента, который хотел устроить стрельбу в колледже. Возбуждено уголовное дело о покушении на группу лиц.