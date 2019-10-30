Библиотеки Москвы назвали самые популярные книги 2019 года

Москва, 30 октября. Работники столичных библиотек назвали самые популярные книги, которые выдавались по единому читательскому билету в 2019 году. Об этом сообшается на официальном сайте мэра Москвы.

Единый читательский билет принимают в 300 библиотеках Москвы. Москвичи могут выбрать книгу из семи миллионов изданий научной, профессиональной и художественной литературы. Все книги можно увидеть в библиотечной информационной системе.

С начала 2019 года москвичам выдали около трех миллионов книг. Взрослые читатели чаще всего брали «Авиатора» Евгения Водолазкина, книги Гузель Яхиной и «Призрака Канта» Татьяны Устиновой, пишет «Вечерняя Москва».

Среди подростков популярны книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Школьники чаще всего выбирали книги по программе — повести Николая Гоголя, стихи Александра Пушкина и пьесы Александра Грибоедова.

По данным московских библиотек, среди лучших книг для детей «Мама Му на санках» Юи Висландер, «Королевство кривых зеркал» Виталия Губареваю

Ранее сообщалось, что в Москве открылась уникальная библиотека, которую оформили в стиле книг Льюиса Кэролла об Алисе.

Летом библиотеки под открытым небом посетило более 35 тысяч москвичей.