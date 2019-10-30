Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

Москва, 30 октября. Длинная очередь выстроилась у магазина компании «Яндекс» в Москве, где будут раздавать бесплатные колонки «Яндекс.Станция Мини».

Порядка 600 человек стоят на улице Фрунзе. Многие взяли с собой теплые пледы, термосы и стулья. Выдача колонок начнется после 10.00.

Москвичей не напугала ни минусовая температура, ни мокрый снег. Они надеются обменять старую аппаратуру на новую колонку.

Сотрудники компании «Яндекс» подарят колонки первой тысяче счастливчиков. Остальным придется купить новое устройство.

Такие же большие очереди выстраивались в Москве за американским смартфоном Apple. Ранее сообщалось, что в России почти раскупили самые дорогие iPhone 11