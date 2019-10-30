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Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

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Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

Москва, 30 октября. Длинная очередь выстроилась у магазина компании «Яндекс» в Москве, где будут раздавать бесплатные колонки «Яндекс.Станция Мини».

Порядка 600 человек стоят на улице Фрунзе. Многие взяли с собой теплые пледы, термосы и стулья. Выдача колонок начнется после 10.00.

Москвичей не напугала ни минусовая температура, ни мокрый снег. Они надеются обменять старую аппаратуру на новую колонку. 

Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

Сотрудники компании «Яндекс» подарят колонки первой тысяче счастливчиков. Остальным придется купить новое устройство.

Такие же большие очереди выстраивались в Москве за американским смартфоном Apple. Ранее сообщалось, что в России почти раскупили самые дорогие iPhone 11

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