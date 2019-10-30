Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице

50
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице

Москва, 30 октября. Облачная погода и небольшой снег с гололедицей ожидаются в столичном регионе в среду, сообщают «Метеоновости».

Днем температура воздуха в Москве составит 1 градус тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью до 12 метров в секунду. В отдельных районах столицы он усилится до 18 метров в секунду.

Мокрый снег накроет Москву, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Спасатели объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, пишет «Вечерняя Москва».

До конца недели в Москве будет стоять облачная погода, ожидаются осадки в виде снега. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров