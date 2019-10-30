МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

Москва, 30 октября. Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве опубликовала предупреждение о мокром снеге и гололедице в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во вторник с 23:00 до 10:00 среды в Москве ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», — сообщили в управлении МЧС.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также воздержаться от внезапных обгонов и перестроений.

Напомним, что на прошлой неделе в некоторых районах столицы и Московской области выпал снег с градом.Солнечная погода в Подмосковье резко сменилась дождем со снегом и небольшим градом, который сразу же растаял.

Град был зафиксирован в подмосковном Клину и Сергиевом Посаде, а также на юго-западе Москвы. В связи с непогодой столичные спасатели рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними свои автомобили.