Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Москва, 29 октября. Теплая погода может вернуться в Москву уже к концу недели, в начале следующей недели воздух прогреется до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, холодная погода сохранится в столице до выходных. В начале ноября столбики термометров остановятся на отметке в ноль градусов, а ночью температура может опуститься до -8 градусов. Однако уже с 4 ноября температура повысится до +10…+12 градусов.

«А с понедельника и далее во вторник и в среду в Москве начнется потепление. Температура повысится очень существенно», — сообщил синоптик.

Ранее сообщалось, что в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра. Предупреждение действует до 29 октября.