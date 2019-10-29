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Тверскую улицу в Москве подсветили красным в День борьбы с инсультом

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Тверскую улицу в Москве подсветили красным в День борьбы с инсультом

Москва, 29 октября. Тверская улица в Москве вечером во вторник зажглась красными огнями в честь Всемирного дня борьбы с инсультом. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео.

День борьбы с инсультом проводится ежегодно во всем мире 29 октября. Ранее во вторник специалисты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации для профилактики инсульта, а также сообщили основные факторы риска заболевания.

Эксперты рекомендуют регулярно измерять артериальное давление для его корректировки, а также вести здоровый образ жизни. Именно так, по данным Роспотребнадзора, можно снизить шанс возникновения гипертонии и инсульта.

При этом главными факторами риска возникновения инсульта в ведомстве назвали малоподвижный образ жизни и питание. Эксперты отметили, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю позволит снизить риск развитие инсульта на четверть. Ранее российский врач сообщила, как снизить риск инсульта.

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