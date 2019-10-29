Фура засыпала МКАД газовыми баллонами, опубликовано видео

Москва, 29 октября. Грузовик, перевозивший газовые баллоны, столкнулся с легковым автомобилем на внутренней стороне МКАД перед Калужским шоссе. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

В результате удара большегруза и легковушки больше десятка баллонов высыпалось на проезжую часть. К счастью, ни один из низ не взорвался. По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия быстро прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб Москвы. При ликвидации последствий аварии было ограничено движение на четырех полосах из пяти.